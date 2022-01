live de la 10:30 Daniil Medvedev - Rafael Nadal, finala masculina de la Australian Open * Miza uriasa pentru ambii jucatori

Articol de GSP - Publicat duminica, 30 ianuarie 2022, 09:08 / Actualizat duminica, 30 ianuarie 2022 10:18Rusul Daniil Medvedev (2 ATP, 25 de ani) si spaniolul Rafael Nadal (6 ATP, 35 de ani) se infrunta azi in finala masculina de la Australian Open.Partida Medvedev - Nadal incepe la 10:30 si va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Eurosport 1.Daniil Medvedev - Rafael Nadal, live de la 10:30Cei doi vor reedita finala US Open 2019, in care Nadal s-a impus greu, in cinci seturi, scor 7-5, ... citeste toata stirea