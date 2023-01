live de la 10:30 Patricia Esig - Shuai Zhang * Duel in turul 1 la Australian Open 2023

Articol de GSP - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 09:59 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 10:05Patricia Esig (28 de ani, 777 WTA) debuteaza la Australian Open 2023 impotriva lui Shuai Zhang (33 de ani, 22 WTA). Meciul va incepe in jurul orei 10:30, va fi liveSCORE pe GSP.ro si in direct pe Eurosport.AUSTRALIAN OPENScandal la Australian Open: "E dus cu capul!" * Jucatoarea din Romania si-a demis antrenorul chiar in timpul turneului: "Nu merita nici sa-l privesc in ochi!"Patricia Esig ... citeste toata stirea