LIVE DE LA 10:42 Duelul mult asteptat se intampla * David Popovici si Kyle Chalmers inoata culoar langa culoar la Melbourne

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 15 decembrie 2022, 09:12 / Actualizat joi, 15 decembrie 2022 10:23David Popovici si Kyle Chalmers, detinatorii recordurilor mondiale in bazin olimpic, respectiv in bazin scurt la 100 metri liber, vor inota azi, de la 10:42, culoar langa culoar la Melbourne, in ultimul act al acestei probe.Intrecerea este transmisa la TV pe Antena 1, pe platformele AntenaPlay si aquatics.eurovisionsports.tvAzi-noapte, David Popovici s-a incalzit cu proba de 400 m ... citeste toata stirea