Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 12 mai 2023, 22:40 / Actualizat vineri, 12 mai 2023 22:52Metaloglobus si Progresul Spartac au incheiat play-out-ul Ligii 2 pe locul 5 in grupa A, respectiv grupa B, si joaca de la ora 11:00 in prima mansa a barajului de mentinere in liga secunda. Meciul nu e televizat, dar va fi live pe GSP.ro. Returul e programat pe 20 mai, de la ora 11:00.Echipele retrogradate direct in Liga 3 sunt Ripensia, Unirea Constanta, Poli Timisoara si Minaur Baia Mare. ... citeste toata stirea