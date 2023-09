Articol de GSP - Publicat sambata, 16 septembrie 2023, 09:24 / Actualizat sambata, 16 septembrie 2023 09:45Condusa dupa prima zi, 0-2,Romania are nevoie ca azi sa castige toate meciurile din infruntarea cu Taiwan pentru a accede in calificarile pentru Davis Cup Finals."Tricolorii" cauta accederea in calificarile fazei finale a acestei intreceri, intalnirea disputandu-se la Club Idu din Mamaia, pe zgura. Castigatoarea acestei intalniri va avansa in calificarile pentru Davis Cup Finals, in ... citeste toata stirea