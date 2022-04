LIVE de la 12:00 Avem nevoie de o minune! Polonia - Romania continua azi, cu duelul Iga Swiatek - Irina Begu

Articol de GSP - Publicat sambata, 16 aprilie 2022, 09:20 / Actualizat sambata, 16 aprilie 2022 09:54POLONIA - ROMANIA 2-0. Confruntarea din "Billie Jean King Cup" continua, sambata, cu alte doua meciuri de simplu. Iga Swiatek (20 de ani), liderul mondial din WTA, o infrunta in primul meci al zilei pe Irina Begu (31 de ani, 63 WTA). In cazul unei infrangeri, Romania paraseste calificarile pentru turneul final al competitiei.Duelurile pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro si in direct ... citeste toata stirea