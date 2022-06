LIVE de la 12:00 Conferinta de presa la Dinamo * Zavaleanu si liderii DDB anunta care e viitorul echipei * Toate declaratiile sunt AICI

Articol de GSP - Publicat joi, 16 iunie 2022, 10:14 / Actualizat joi, 16 iunie 2022 10:30Astazi, de la ora 12:00, reprezentantii proiectului DDB si administratorul judiciar al lui Dinamo, Razvan Zavaleanu, sustin o conferinta de presa in care anunta ce se va intampla cu echipa in perioada urmatoare. Toate declaratiile sunt pe GSP.ro."DDB nu renunta la lupta! Am luptat impreuna, am suferit impreuna, am plans si am ras impreuna! DDB a tinut echipa in viata in ultimii ani si o va face in ... citeste toata stirea