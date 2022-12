live de la 14:00 Calificatele se decid azi * Lupta stransa in Grupa C din Cupa Romaniei Betano: U Cluj - Rapid si Farul - CFR Cluj sunt duelurile decisive

Articol de GSP - Publicat marti, 06 decembrie 2022 23:39 / Actualizat miercuri, 07 decembrie 2022 03:01Echipele din Grupa C care vor merge in sferturile Cupei Romaniei se vor decide azi, de la ora 20:00. Primul meci al grupei incepe de la 14:00.CFR Cluj, U Cluj si Farul sunt la egalitate dupa doua etape in timp ce Rapid are un punct de recuperat. Meciurile directe vor decide echipele care se vor califica.In celalalt meci al zilei, unul fara miza, se vor duela CSM Alexandria si CSC ... citeste toata stirea