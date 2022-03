LIVE DE LA 14:00 Esarile de Jos - Romania * "Stejarii", nevoiti sa castige pentru a prinde barajul de Cupa Mondiala

Articol de GSP - Publicat sambata, 19 martie 2022, 09:27 / Actualizat sambata, 19 martie 2022 09:51In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 14:00, nationala de rugby a Romaniei infrunta selectionata Esarilor de Jos, in ultima etapa a Rugby Europe Championship. Cu o victorie, "stejarii" ar prinde locul 3 in grupa de calificare, care asigura prezenta la barajul pentru Cupa Mondiala din 2023.Meciul va putea fi urmarit live pe GSP.ro si in direct la TV pe TVR 1. Momentan, in clasamentul de ... citeste toata stirea