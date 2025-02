live de la 14:30 FC Botosani - Sepsi, duel in etapa 24-a din Superliga! Gazdele spera sa scape de ultimul loc, oaspetii vor in play-off. Echipele probabile + Cele mai bune cote

Articol de GSP - Publicat sambata, 01 februarie 2025, 10:58 / Actualizat sambata, 01 februarie 2025 11:04FC Botosani si Sepsi se intalnesc de la 14:30 intr-un meci din etapa a 24-a din Superliga. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaSport 1 si DigiSport 1.FC Botosani si Sepsi se afla in doua ipostaze diferite, cu obiective opuse in acest final de sezon regulat. Gazdele vor sa scape de zona fierbinte, in timp ce oaspetii spera sa prinda un loc de play-off.live de la 14:30 * FC ... citește toată știrea