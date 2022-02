live de la 15:00 Simona Halep - Jelena Ostapenko * Duel in semifinala turneului de la Dubai

Articol de GSP - Publicat vineri, 18 februarie 2022, 09:16 / Actualizat vineri, 18 februarie 2022 10:09Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) o va intalni pe letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) in semifinala turneului de la Dubai.Meciul Halep - Ostapenko va incepe la 15:00 si va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe DigiSport 2Dupa ce a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA), Halep o va intalni pe Ostapenko, in al treilea meci direct. Letona s-a impus in finala de la ... citeste toata stirea