live de la 15:30 CSM Alexandria - Farul * Liderul din Liga 3 si prima clasata din Liga 1 se infrunta in grupele Cupei Romaniei

Articol de GSP - Publicat marti, 18 octombrie 2022, 09:15 / Actualizat marti, 18 octombrie 2022 10:26CSM Alexandria (Liga 3) joaca impotriva Farului Constanta, in prima etapa din faza grupelor Cupei Romaniei.Meciul din Grupa C are loc la Turnu Magurele si va incepe la 15:30 si va fi live pe GSP.ro si in direct pe OrangeSport, DigiSport si PrimaSport.Vezi AICI programul complet din Cupa RomanieiCSM Alexandria - Farul, live de la 15:30CSM Alexandria este una dintre cele doua reprezentate ... citeste toata stirea