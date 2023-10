Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 11 octombrie 2023, 01:56 / Actualizat miercuri, 11 octombrie 2023 03:32Romania U19 va infrunta Finlanda U19, de la 16:00, liveTEXT pe GSP.RO, in primul meci din preliminariile Campionatului European din 2024.Selectionata U19 va juca, in perioada 11-17 octombrie, in prima etapa a calificarilor la Europeanul din 2024. Romania este repartizata in grupa 10, din care mai fac parte Cehia (gazda), Finlanda si San Marino.Primele doua clasate din ... citeste toata stirea