Articol de GSP - Publicat sambata, 10 iunie 2023, 10:19 / Actualizat sambata, 10 iunie 2023 11:12Iga Swiatek (1 WTA, 22 de ani, Polonia) o va infrunta pe Karolina Muchova (43 WTA , 26 de ani, Cehia) in finala feminina de la Roland Garros 2023. Partida va incepe la 16:00 si va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Eurosport.Iga Swiatek este dubla campioana la Roland Garros (2020 si 2022)Karolina Muchova e in prima finala de Grand SlamCampioana va primi 2000 de puncte WTA si un cec de 2,5 ... citeste toata stirea