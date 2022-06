LIVE DE LA 16:00 Rafael Nadal - Casper Ruud * Nadal vaneaza al 14-lea sau trofeu la Roland Garros, Ruud e in cautarea primului titlu de Grand Slam

Articol de GSP - Publicat duminica, 05 iunie 2022, 08:12 / Actualizat duminica, 05 iunie 2022 10:01Rafael Nadal (35 de ani, locul 5 ATP) si Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP) vor lupta in aceasta dupa-amiaza, de la ora 16:00, in finala Roland Garros 2022. Partida va fi live pe GSP.ro si in direct la TV pe Eurosport.Iga Swiatek a castigat tabloul feminin, dupa 6-1, 6-3 in finala de sambata cu Cori "Coco" Gauff.LIVE de la ora 16:00 * Rafael Nadal - Casper Ruud, finala Roland Garros 2022Meciul ... citeste toata stirea