live de la 16:30 CS Mioveni - UTA Arad, in etapa #8. Echipe probabile + cele mai tari cote

Articol de GSP - Publicat luni, 29 august 2022 22:42 / Actualizat luni, 29 august 2022 23:30CS Mioveni joaca acasa cu UTA Arad, de la ora 16:30, in etapa #8 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro.Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2Toate rezultatele etapei #8UTAKeseru, tras pe linie moarta la UTA! S-ar fi dat bolnav, dar in seara urmatoare era DJ in clubCS Mioveni - UTA Arad, live de la ora 19:55Click AICI pentru statistici!CS Mioveni - UTA Arad, echipe probabile: ... citeste toata stirea