LIVE DE LA 18:00 Farul - Poli Iasi, meciul zilei in play-out * Echipele probabile pregatite de Hagi&Miriuta + statistici si cele mai tari cote

Articol de Ionut Coman, Liviu Manolache - Publicat sambata, 15 martie 2025, 10:04 / Actualizat sambata, 15 martie 2025 10:16Farul - Poli Iasi este singurul meci al zilei din play-out-ul Superligii din etapa #1. Partida de la Ovidiu va incepe la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport si Prima Sport, cu detalii in timp real de la corespondentii Gazetei aflati la ConstantaCele doua echipe s-au mai intalnit in Superliga de 25 de ori, de 15 ori au invins dobrogenii, de cinci ... citește toată știrea