Articol de David Marinescu - Publicat luni, 16 octombrie 2023, 22:12 / Actualizat luni, 16 octombrie 2023 22:34In continuarea campaniei de calificare la Euro 2025, Romania U21 va disputa marti, la Sibiu (ora 18:00), al treilea joc din grupa E, in compania Finlandei, care in partida precedenta a invins Albania cu 4-1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport.Si elevii lui Daniel Pancu vin dupa primul succes in aceste preliminarii, 2-0 cu codasa Armenia (marcatori: Vulturar ... citeste toata stirea