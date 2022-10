live de la 18:15 CSC Dumbravita - Rapid, in etapa #1 a grupelor Cupei Romaniei

Articol de GSP - Publicat luni, 17 octombrie 2022, 18:00 / Actualizat luni, 17 octombrie 2022 19:01CSC Dumbravita joaca impotriva Rapidului marti, de la ora 18:15, in etapa #1 a grupelor Cupei Romaniei, live pe GSP.ro.Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1 si poate fi urmarit online pe FRF.tvDumbravita e pe locul 13 in Liga 2, cu 13 puncte in 10 meciuri. Banatenii au 4 victorii in campionat. De partea cealalta, Rapid este detinatoarea a 13 Cupe ale Romaniei ... citeste toata stirea