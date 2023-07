Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 30 iulie 2023, 01:04 / Actualizat duminica, 30 iulie 2023 01:08Farul Constanta o infrunta in aceasta dupa-amiaza pe nou-promovata Poli Iasi, intr-un duel din runda #3 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport, Orange Sport si Prima Sport.Vezi aici rezultatele, marcatorii si programul etapei #3 din Superliga!La doar trei zile dupa victoria cu emotii reusita in prelungiri cu armenii de la Urartu, 3-2, campioana ... citeste toata stirea