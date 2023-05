Articol de David Marinescu - Publicat luni, 08 mai 2023, 02:19 / Actualizat luni, 08 mai 2023 02:28FC Arges si UTA se dueleaza in aceasta dupa-amiaza, de la ora 18:30, intr-o confruntare de maxima importanta din play-out-ul Superligii. Partida din Trivale va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 si Digi Sport 1.Vezi AICI programul, rezultatele si clasamentul din play-off-ul Ligii 1!FC Arges si UTA, formatiile care au promovat la brat in vara lui 2020, sunt din ... citeste toata stirea