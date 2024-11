LIVE DE LA 18:30 Sepsi - Petrolul, duel tare la Sfantu Gheorghe * Echipele probabile, cote + cele mai interesante statistici. Suciu ameninta: "Vor fi repercusiuni"

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 02 noiembrie 2024, 00:00 / Actualizat sambata, 02 noiembrie 2024 00:14Sepsi - Petrolul, primul duel al zilei din Superliga, se joaca astazi, de la ora 18:30, in cadrul rundei #15 din Superliga. Partida din Covasna va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport si Prima Sport.Programul, rezultatele si marcatorii etapei #15 din Superliga.Duel cu afis promitator la Sfantu Gheorghe: Sepsi, in revenire de forma in campionat, dincolo de rezultatul ... citește toată știrea