Articol de Theodor Jumatate - Publicat sambata, 02 decembrie 2023 00:00Tragerea la sorti a grupelor EURO 2024 are loc astazi, la Hamburg, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro transmisa in direct pe Pro TV si Voyo.Romania este in urna 2 la tragerea la sorti a grupelor EURO 2024, dupa ce a castigat grupa I din preliminariiGazeta va avea un corespondent la tragerea la sorti, pe Theodor Jumatate, jurnalist cu aproape 30 de ani de experienta.Asteptarea ia sfarsit. Romania isi va afla adversarele ... citeste toata stirea