live de la 19:00 U-BT Cluj-Napoca - Ludwigsburg * Campioana Romaniei vrea in Final Four-ul Champions League

Articol de GSP - Publicat marti, 05 aprilie 2022, 16:19 / Actualizat marti, 05 aprilie 2022 16:21U-BT Cluj-Napoca primeste vizita nemtilor de la Ludwigsburg, astazi, de la ora 19:00, in primul meci al sfertului de finala din Champions League, a treia competitie din baschetul masculin european.Partida dintre U-BT Cluj-Napoca si MHP Riesen Ludwigsburg are loc azi, de la ora 19:00, live pe GSP.ro si in direct la TV pe LookSport PlusU-BT Cluj-Napoca - Ludwigsburg, live de la 19:00U-BT Cluj ... citeste toata stirea