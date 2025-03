LIVE DE LA 19:30 Romania U21 - Olanda U21, ultimul test inaintea Europeanului, pe "Arcul de Triumf" * Primul "11" pregatit de Pancu si cine transmite la TV

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 25 martie 2025, 07:45 / Actualizat marti, 25 martie 2025 09:42Romania U21 sustine astazi, de la ora 19:30, in compania reprezentativei similare a Olandei, ultimul test de verificare inaintea Europeanului din vara, unde selectionata lui Daniel Pancu este calificata. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Pro Arena.Campionatul European va avea loc in perioada 11-28 iunie 2025, in Slovacia. Romania isi incepe aventura pe 11 iunie, la ... citește toată știrea