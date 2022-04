LIVE de la 19:30 U Cluj - CSA Steaua, cel mai atractiv duel al etapei din Liga 2 * Echipe probabile pentru derby-ul de pe Cluj Arena + cote la pariuri

Articol de GSP - Publicat joi, 07 aprilie 2022, 00:35 / Actualizat joi, 07 aprilie 2022 00:39Universitatea Cluj si CSA Steaua se dueleaza astazi, de la ora 19:30, in derby-ul etapei a treia din play-off-ul ligii secunde. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport, Orange Sport si Look Sport.Vezi AICI rezultatele etapei #3 din play-off-ul ligii secunde.CSA Steaua nu are drept de promovare in primul esalon. Motivul? Legea Sportului spune ca un club de ... citeste toata stirea