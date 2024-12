LIVE DE LA 20:00 4 echipe se bat astazi pentru calificarea din Grupa D, in ultima runda a acestei faze din Cupa Romaniei Betano

Articol de Maria Olteanu - Publicat marti, 17 decembrie 2024, 11:44 / Actualizat marti, 17 decembrie 2024 11:58Ultima etapa din faza grupelor in Cupa Romaniei, editia 2024-2025, debuteaza astazi cu partidele contand pentru Grupa D. Toate cele trei jocuri sunt programate simultan, de la ora 20:00, si vor fi transmise in format liveTEXT pe GSP.ro.Programul zilei de marti din Cupa Romaniei:Otelul - SepsiUnirea Alba Iulia - Ramnicu ValceaResita - CsikszeredaCum arata situatia in Grupa D ... citește toată știrea