Dinamo primeste luni, de la ora 20:00, vizita celor de la FC Arges, in mansa tur a barajului de promovare-mentinere in Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in Trivale