LIVE DE LA 20:00 Jaqueline Cristian - Bianca Andreescu, meci-vedeta in primul tur de la Wimbledon * Ora de start a partidei si cine transmite la TV

Articol de David Marinescu - Publicat luni, 01 iulie 2024, 17:01 / Actualizat luni, 01 iulie 2024 17:25Jaqueline Cristian (26 de ani, #62 WTA) si Bianca Andreescu (24 de ani, #176 WTA) se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:00, intr-o confruntare din primul tur de la Wimbledon. Partida va incepe nu inainte de ora 20:00 si va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Eurosport.Ziua romancelor la Wimbledon se incheie in aceasta seara, cu duelul dintre Jaqueline Cristian si Bianca Andreescu, ... citește toată știrea