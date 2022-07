live de la 20:00 Otelul - FCSB * Ultimul amical pentru formatia ros-albastra inainte de noul sezon + In ce echipament va juca FCSB

Articol de GSP - Publicat sambata, 09 iulie 2022, 09:07 / Actualizat sambata, 09 iulie 2022 09:37FCSB va incheia in aceasta seara meciurile amicale din pauza competitionala. Meciul Otelul - FCSB se va juca de la 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Pro Arena.Otelul - FCSB, live de la 20:00Pentru urlima partida de verificare din aceasta vara, FCSB se va deplasa la Galati, unde o va intalni pe Otelul, nou-promovata in liga secunda, unde antrenor e Dorinel Munteanu.Pana acum, ... citeste toata stirea