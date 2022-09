LIVE de la 20:00 Romania U19 - Letonia U19, primul meci in turneu de calificare pentru Turul de Elita

Articol de GSP - Publicat miercuri, 21 septembrie 2022, 18:06 / Actualizat miercuri, 21 septembrie 2022 19:13Nationala U19 a Romaniei, preluata la inceputul lunii de Alexandru Pelici, debuteaza astazi in turneul de calificare pentru Turul de Elita. De la ora 20:00, la Buftea, micii "tricolorii" dau piept cu reprezentativa similara a Letoniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la FRF TV.Nationala U19 a Romaniei va evolua in aceasta luna in grupa de calificare la EURO 2023 alaturi ... citeste toata stirea