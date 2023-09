Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 03 septembrie 2023, 14:30 / Actualizat duminica, 03 septembrie 2023 17:22Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA si Belinda Bencic (26 de ani, #13 WTA) se dueleaza, duminica, in jurul orei 20:00, pentru un loc in sferturile de finala ale turneului de la New York.Cirstea - Bencic va fi in direct pe Eurosport si in format livetext pe GSP.ROSorana Cirstea este pentru a cincea oara in saptamana a doua a unui turneu de Mare Slem, prima oara la US Open. ... citeste toata stirea