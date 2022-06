live de la 20:09 Robert Glinta, in semifinale probei de 50m spate! Diseara lupta pentru un loc in finala

Articol de GSP - Publicat vineri, 24 iunie 2022, 10:56 / Actualizat vineri, 24 iunie 2022 11:43Robert Glinta (25 de ani) s-a calificat, in aceasta dimineata, in semifinalele probei de 50m spate de la Campionatele Mondiale de Natatie din Budapesta. In calificari, pitesteanul a obtinut al saptelea timp in serii.In cea de-a patra serie, Robert Glinta reusise sa obtina al doilea timp, 24.79, fiind devansat doar de polonezul Ksawery Masiuk.Diseara, de la ora 20:09, Glinta va fi prezent in ... citeste toata stirea