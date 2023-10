Articol de David Marinescu - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 02:34 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 02:46CFR Cluj si Farul Constanta, ultimele campioane din Superliga, se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in epilogul rundei #14 din Superliga. Partida din Gruia va fi liveTEXT pe GSP.ro.Vezi AICI programul complet si rezultatele etapei #14 din SuperligaSe anunta un meci tare in Gruia: Farul Constanta vine dupa doua remize consecutive si are mare nevoie de puncte. Elevii lui ... citeste toata stirea