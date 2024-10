live de la 21:00 FCSB - Gloria Buzau * Campioana Romaniei are nevoie de 3 puncte in drumul spre play-off. Echipe probabile + Cele mai tari cote

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 06 octombrie 2024, 10:30 / Actualizat duminica, 06 octombrie 2024 10:30Dupa victoria din Europa League, 1-0 cu PAOK, FCSB revine in Superliga, acolo unde situatia nu e ideala. Campioana se afla doar pe locul 11, cu 13 puncte in 10 partide. Si are nevoie de victorie pentru a-si continua drumul spre locurile de play-off.De partea cealalta, Gloria Buzau, echipa nou promovata, se afla pe locul 15, cu 10 puncte in 11 meciuri. Insa trupa lui Eugen ... citește toată știrea