live de la 21:00 Gloria Buzau - CFR Cluj * Trupa lui Dan Petrescu are nevoie de puncte in drumul spre play-off! Echipele probabile + Cele mai bune cote

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 01 noiembrie 2024, 10:41 / Actualizat vineri, 01 noiembrie 2024 10:41Gloria Buzau si CFR Cluj se intalnesc de la ora 21:00, in primul meci al etapei a 15-a, ultima a turului. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaSport 1 si DigiSport 1.Program complet al etapei #15 din SuperligaCFR Cluj trece printr-un moment complicat, cu doar o victorie in ultimele 6 meciuri (Campionat + Cupa). De partea cealalta, Gloria Buzau are o forma ... citește toată știrea