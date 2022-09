live de la 21:45 FC Voluntari - Rapid, in etapa cu numarul 8 din Liga 1 * Echipele probabile + cote

Articol de GSP - Publicat sambata, 03 septembrie 2022, 00:31 / Actualizat sambata, 03 septembrie 2022 00:42FC Voluntari si Rapid se intalnesc sambata, de la ora 21:45, in etapa cu numarul 9 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport si Digi Sport 1.Rapid Bucuresti imparte prima pozitie in Liga 1 cu Farul, ambele cu cate 18 puncte stranse in 8 partide. FC Voluntari are 8 puncte.FC Voluntari - Rapid, live de la 21:45AICI cele mai importante ... citeste toata stirea