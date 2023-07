Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 03 iulie 2023, 09:41 / Actualizat luni, 03 iulie 2023 09:47Ana Bogdan (30 de ani, locul 57 WTA) o va infrunta astazi pe rusoaica Liudmila Samsonova (24, #15 WTA) in primul tur de la Wimbledon. Partida va incepe la ora 13:00, va fi live pe GSP.ro si televizata de Eurosport.Astazi, in prima zi a editiei 2023 a Wimbledon, intra in scena si o jucatoare din Romania. Este vorba despre Ana Bogdan, care va avea o misiune dificila, aceea de a trece de ... citeste toata stirea