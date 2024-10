LIVE de la ora 16:00 Azi incepe etapa 11 din Liga 2 * Meciul Selimbar - FC Arges, deschide runda

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 25 octombrie 2024, 10:28 / Actualizat vineri, 25 octombrie 2024 10:28Selimbar - FC Arges este primul meci al etapei cu numarul 11 din Liga 2. Partida se disputa azi de la ora 16:00. Runda se incheie cu meciul dintre Csikszereda si FCU Craiova, duminica de la ora 11:00.Csikszereda conduce clar clasamentul Ligii 2 cu 25 de puncte obtinute in 9 meciuri, urmata de CSA Steaua, care are cu 5 puncte mai putin.Pe ultimul loc in clasament se afla Mioveni ... citește toată știrea