LIVE DE LA ORA 16:00 Iga Swiatek - Cori Gauff, finala Roland Garros 2022 * Coco poate deveni castigatoare de Grand Slam la 18 ani

Articol de GSP - Publicat sambata, 04 iunie 2022, 11:43 / Actualizat sambata, 04 iunie 2022 12:32Iga Swiatek (21 de ani), numarul 1 in tenisul mondial, si Cori "Coco" Gauff (18 ani, locul 23 WTA) se vor infrunta in aceasta dupa-amiaza in finala Roland Garros 2022.Meciul nu va incepe mai devreme de ora 16:00, va fi live pe GSP.ro si in direct la TV pe Eurosport.Partida intre Iga si Cori va fi a doua a zilei pe arena "Philippe Chatrier", dupa finala femeilor in scaun cu rotile, Diede De Groot ... citeste toata stirea