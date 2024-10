live de la ora 19:00 CFR Cluj - Poli Iasi, duel tare pentru locurile de play-off * Echipele probabile + Cele mai tari cote

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 05 octombrie 2024, 10:24 / Actualizat sambata, 05 octombrie 2024 10:24CFR Cluj primeste de la ora 19:00 vizita celor de la Poli Iasi. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaSport si DigiSport.CFR Cluj vine dupa o serie de trei meciuri fara victorie (doua egaluri si o infrangere) si dupa o sedinta in care patronul Nelu Varga le-a dat un ultimatum jucatorilor. Trupa lui Dan Petrescu se afla pe locul 6, cu 15 puncte in 10 etape. In ... citește toată știrea