LIVE DE LA ORA 20:00 Batalia pentru play-off! TOATE informatiile de care ai nevoie pentru ultimele meciuri decisive din sezonul regulat de Superliga

Articol de Florin Dinca, Liviu Manolache - Publicat vineri, 08 martie 2024, 12:01 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 12:01Zi incendiara in Superliga! Cinci meciuri vor incepe de la ora 20:00, toate liveTEXT pe GSP.RO. Cine va merge in play-off-ul Ligii 1 alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj si Universitatea Craiova? Mai sunt doar doua locuri puse in joc pentru care vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA Arad si Sepsi. Cine va ajunge sa tremure pentru salvarea de la retrogradare? Toate ... citește toată știrea