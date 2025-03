LIVE DE LA ORA 20:00 Dinamo - Hermannstadt, pentru 3 puncte de viitor * Echipe probabile + Cele mai tari cote

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 03 martie 2025, 12:38 / Actualizat luni, 03 martie 2025 12:38Dinamo - Hermannstadt este diseara, de la ora 20:00, la Arcul de Triumf, in ultimul meci de acasa al "cainilor" din sezonul regulat. Ros-albii sunt din nou, dupa 8 ani, in play-off. Meciul va fi livetext pe GSP.ro si in direct la TV la Digi si PrimaDinamo - Hermannstadt este diseara, de la ora 20:00, la Arcul de Triumf. "Cainii" au scapat de presiunea calificarii in play-off, au primit ... citește toată știrea