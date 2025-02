LIVE DE ORA 17:00 U Cluj - Poli Iasi sau adversara ce da fiori "Sepcilor rosii"! Echipele probabile + Cele mai tari cote

Articol de Eduard Apostol, Ovidiu Minea - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 09:39 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 09:39U Cluj - Poli Iasi este diseara de la ora 17:00, pe Cluj Arena, in etapa #26 a Superligii. Un oponent ce da fiori "Sepcilor rosii", moldovenii invingand pe linie in ultimele trei partide oficiale directe, fara ca ardelenii sa dea vreun gol! Duelul va fi livetext pe GSP.ro si in direct la TV pe Digi si Prima.U Cluj - Poli Iasi doar pare un duel disproportionat, ... citește toată știrea