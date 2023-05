Articol de David Marinescu - Publicat joi, 11 mai 2023, 14:33 / Actualizat joi, 11 mai 2023 14:54Dupa ce Irina Begu a parasit turneul, alte doua jucatoare din Romania evolueaza azi in turul II la Roma: Gabriela Ruse vrea sa continue parcursul solid aratat pana acum la Foro Italico, in timp ce ziua o incheie Ana Bogdan, care are meci de gala cu Caroline Garcia, ocupanta locului 4 in clasamentul WTA. Duelurile vor fi liveSCORE pe GSP.ro.Gabriela Ruse, intrata pe tabloul principal dupa ce a ... citeste toata stirea