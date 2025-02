live dupa ora 19:30 Simona Halep - Lucia Bronzetti, duel in turul 1 la Transylvania Open * Primul meci la simplu dupa 3 luni

Articol de GSP - Publicat marti, 04 februarie 2025, 09:42 / Actualizat marti, 04 februarie 2025 10:07Simona Halep (33 de ani, 868 WTA) va debuta azi in proba de simplu a turneului Transylvania Open (Cluj-Napoca). Ea o va intalni pe italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, 66 WTA). Meciul va incepe in jurul orei 19:30, ora de start urmand a varia in functie de celelalte meciuri.Partida Simona Halep - Lucia Bronzetti va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe ProArenaDupa ce luni a jucat in ... citește toată știrea