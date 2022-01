live Emma Raducanu - Sloane Stephens, in turul 1 de la Australian Open * Meci intre doua campioane de Grand Slam

Articol de GSP - Publicat marti, 18 ianuarie 2022, 11:52 / Actualizat marti, 18 ianuarie 2022 13:28Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) si Sloane Stephens (28 de ani, 67 WTA) joaca ACUM in turul 1 de la Australian Open. Meciu e liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Eurosport 1.Castigatoarea va juca in turul 2 cu Su Jeon Jang (26 de ani, 210 WTA) sau Danka Kovinic (98 WTA, 27 de ani).live * Sloane Stephens - Emma Raducanu 0-60-6, Set Emma Raducanu: Dupa 18 minute se termina primul set. Emma ... citeste toata stirea