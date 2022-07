live FCSB - CS Mioveni, al treilea amical al verii pentru ros-albastrii * Deschidere de scor la Berceni

Articol de GSP - Publicat miercuri, 06 iulie 2022, 17:30 / Actualizat miercuri, 06 iulie 2022 19:17FCSB infrunta acum CS Mioveni in al treilea amical al verii pentru trupa lui Toni Petrea. Partida se joaca la baza din Berceni a ros-albastrilor si poate fi urmatita in format LiveTEXT pe GSP.ro si in direct pe FCSB TV.FCSB o va intalni pe Otelul Galati in ultimul amical al verii, sambata, 9 iulie, la Galati.FCSB4 jucatori pe care Mihai Stoica ii cere titulari la FCSB: "Sa jucam cu ei chiar ... citeste toata stirea