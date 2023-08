Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 26 august 2023, 19:30 / Actualizat sambata, 26 august 2023 19:30Romania infrunta Franta in "optimile" Campionatului European de volei feminin. Partida a inceput la ora 19:00, nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro.Daca trece de Franta, reprezentativa Romaniei va juca in sferturile de finala impotriva castigatoarei dintre Italia si Spania.LIVE. Franta - Romania 25-23, 0-0Conduse cu 13-7 in primul set, "tricolorele" ... citeste toata stirea