LIVE Gabi Ruse - Madison Keys, in turul 2 la Australian Open * Inceput complicat pentru romanca

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 10:11 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 10:29Gabriela Ruse (27 de ani, locul 125 mondial) joaca ACUM in turul 2 la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Romanca o intalneste pentru un loc in turul al treilea pe Madison Keys (29 de ani, locul 14 mondial). Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Eurosport 2.Pentru a accede in turul 2, Ruse a trecut in turul 1 in duelul 100% romanesc cu ... citește toată știrea